В Дагестане в 2021 году направили на переработку рекордный объем винограда

МАХАЧКАЛА, 22 октября./ТАСС/. Рекордный объем винограда - 150 тыс. тонн - направлен на переработку в этом году в Дагестане. Это на 5 тыс. тонн больше чем в прошлом году, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"На переработку в этом году направлен рекордный объем винограда - 150 тыс. тонн, при 145 тыс. тонн в прошедшем, 2020 году", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что виноградари Дагестана делают ставку на современные технологии. "В том числе активно наращивают внедрение современных технологий полива, как, например, капельное орошение, которым сегодня оборудовано в Дагестане более 3 тыс. га виноградников", - добавили в пресс-службе регионального Минсельхоза.