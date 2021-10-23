СМИ: аэротакси будет доставлять пассажиров из аэропорта Рима в центр в 2024 году

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Римский аэропорт Фьюмичино им. Леонардо да Винчи готовит новую услугу - доставку пассажиров в центр города на борту электрического вертолета. Как пишет в пятницу газета Il Messaggero, данную услугу планируется начать оказывать в 2024 году.

Вертолет VoloCity, полностью экологичный и почти бесшумный, спроектирован одним из лидеров среди разработчиков такого типа летательных аппаратов Volocopter. Внешне он похож на беспилотный аппарат из фантастических фильмов "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982) или "Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997).

Перелет на таком транспорте обойдется в €140, что дороже приблизительно в два раза, чем традиционное наземное такси, и займет всего 10 минут, минуя городские пробки. Как отмечает издание, данный проект управляющей аэропортами Рима компании ADR станет одним из первых подобных в Европе. Как уточняется, для начала пассажирских перевозок должны быть завершены бюрократические процедуры по получению всех разрешений компетентных органов.

Площадка взлета расположится в специальной зоне Фьюмичино, тогда как пункт прибытия в центре города пока держится в секрете. На первом этапе планируется, что в кабине будут находиться один пассажир и пилот. Для перевозки грузов планируется задействовать машины в беспилотном режиме. В 2024 году в рамках проекта должны появиться шесть летающих такси.

Немецкая компания Volocopter испытывает свои летательные аппараты с 2011 года. Она успела отметиться в нескольких странах мира, в том числе в Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре и Финляндии. Согласно информации на ее сайте, двухместный VoloCity способен нести груз до 200 кг (максимальная масса при взлете 900 кг) на расстояние до 35 км со скоростью 110 км/ч.

Это, впрочем, далеко не единственный проект воздушного такси: над аналогичными машинами, а также концепцией их использования работают в американской Uber, специализирующейся на пассажирских перевозках, европейской Airbus, и в целом ряде менее крупных частных компаний. Первый тестовый полет аэротакси City Airbus состоялся в мае 2018 года, в начале 2019 года прототип отправили в свободный полет без страховочных тросов. По мнению участвующих в проекте Airbus экспертов, коммерческое использование летающих такси, позволяющее снять часть нагрузки с наземного транспорта, станет возможным к 2030 году.