До 30% микрофинансовых организаций в России собирают биометрию своих заемщиков

"В том или ином виде сбором биометрических данных занимаются до 30% действующих МФО. Однако понятно, что речь об индивидуальных наработках и решениях от различных вендоров", - сказал он.

Мехтиев отметил, что в основном МФО собирают данные посредством голосовых технологий в кол-центрах, технологий распознавания изображения лица при повторном обращении клиента и сканирования отпечатков пальца для входа в мобильное приложение.

По его словам, речь идет о запросе, обработке и хранении данных заемщиков МФО, а не о получении статуса оператора сбора данных для Единой биометрической системы (ЕБС). Получение такого статуса могут себе позволить единицы компаний, то есть мощности микрофинансовых компаний (МФК) и крупнейших микрокредитных компаний (МКК), а также работа с большим объемом займов, выданных дистанционно, может не позволить им выполнять роль оператора сбора биометрических данных, во всяком случае в ближайшей перспективе, отметил он.

На данный момент сбор биометрических данных по закону не является обязательным для МФО. Собирать данные для удаленной (без личного присутствия ) идентификации через Единую биометрическую систему заемщиков должны банки с универсальной лицензией. Они обязаны обеспечить возможность гражданам открывать счета, а также получать кредиты в рублях удаленно только после проведения идентификации клиента.

Руководитель направления клиентских сервисов МФК "МигКредит" Анастасия Буянова отметила, что хотя поправки в закон об использовании ЕБС с начала 2021 года дали возможность МФО пользоваться биометрией для удаленной идентификации клиентов, сложность - в относительно небольшом количестве пользователей системы. По данным ЦБ, на февраль 2021 года в ЕБС зарегистрированы около 164 тыс. россиян. Сбор биометрии на данный момент осуществляет 231 банк в 13,3 тыс. отделений по всей стране.

Польза от сбора биометрии

В большинстве опрошенных ТАСС микрофинансовых организациях сообщили, что не планируют собирать биометрические данные в ближайшее время. При этом в организациях отметили, что доступ к таким данным мог бы снизить число случаев мошенничества и дать организациям возможность выдавать займы на более крупные суммы.

"Если сервис станет нам доступен, как это произошло со СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) и УПРИД (упрощенная идентификация клиентов), - для микрокредитных организаций это означает настоящий прорыв в скоринге, а точнее в идентификации клиентов микрокредитных организаций. Упростится оформление займов для граждан, компании смогут приблизить характеристики и цену продукта к банковским займам, расширить клиентскую базу. <…> Компании выйдут в регионы не только с займами "до зарплаты" [до 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней], но и с более крупными займами с длительными сроками кредитования и под меньшие проценты", - отмечает председатель совета директоров группы "Финбридж" Леонид Корнилов.

Также упрощение идентификации клиента приведет к уменьшению случаев мошенничества, считает управляющий директор компании "Лайм-Займ" Олеся Киселева. Показатель возвратности при этом может увеличиться, так как сократится количество дефолтов по займам, оформленных мошенниками, объясняет она. В МФО не используют биометрические данные, но рассматривают внедрение данного функционала в долгосрочной перспективе.

Также стратегия развития группы компаний Eqvanta предполагает реализацию такого функционала.

В "МигКредит" сообщили, что сейчас не прибегают к сбору биометрии для идентификации клиентов, но готовы рассмотреть такую возможность после того, как будет внедрена в практику авторизация по биометрическим данным через портал "Госуслуги". "Тем клиентам, которые предоставят доступ к своим биометрическим данным на "Госуслугах", мы сможем проводить условно полную идентификацию и давать займы на сумму до 100 тыс. рублей, а не на 15 тыс. рублей, как это происходит в случае упрощенной идентификации", - отмечает руководитель направления клиентских сервисов компании Анастасия Буянова.

Недостаток ресурсов и законодательство

Большинство опрошенных микрофинансовых организаций отметили, что не имеют достаточных ресурсов, чтобы самостоятельно вести базу биометрических данных граждан, для использования такого сервиса им необходимо прибегать к помощи технических компаний или получить доступ к создающимся базам данных.

Более 95% опрошенных МФО указали, что внедрение решения для биометрической идентификации является для них слишком дорогим, даже если использовать уже готовый сторонний функционал, а не разрабатывать его самостоятельно, говорится в обзоре ВMB Agency Research Center.

В опрошенных ТАСС МФО заявили, что им не известно о каких-либо обсуждениях законодательного закрепления обязанности для МФО собирать биометрию.

"Что касается законодательного закрепления за МФО обязанности по сбору биометрии, то таких обсуждений на данный момент не ведется", - сказала гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

По мнению генерального директора группы компаний Eqvanta Андрея Клейменова, работать с биометрией смогут те организации, которые готовы осуществить большие вложения в капитал (десятки миллионов рублей), информационную безопасность, страхование ответственности. "Поэтому для МФО важен не только сбор данных, но и использование накопленной базы биометрических данных, так как инвестиции в этот процесс будут рентабельными при наличии данных ЕБС в объеме не меньшем, чем база данных пользователей с подтвержденными учетными записями на "Госуслугах", - сказал Клейменов.