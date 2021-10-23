Эксперты не зафиксировали роста цен на поездки по России после объявления нерабочих дней

"По данным бронирований с начала текущей недели (с 18 по 21 октября) на период с 30 октября по 7 ноября, средняя стоимость авиабилета по стране составила 4,4 тыс. рублей в одну сторону на одного человека. Сравнивая данный показатель с аналогичным периодом на прошлой неделе (бронирования с 11 по 14 октября), изменения в цене не наблюдаются", - сказала она.

В пресс-службах Anex Tour и TUI Россия рассказали ТАСС, что компании также не фиксируют роста цен на путевки по стране в этот период. По данным последней, отсутствие колебания цен на этой неделе связано с их заблаговременным установлением партнерами. При этом тарифы на ноябрьские праздники были примерно на 15-20% выше, чем на обычные выходные дни. В то же время в пресс-службе Tutu.ru со ссылкой на данные своего аналитического центра сообщили, что средний чек за перелет по России вырос на 8,6% после объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В частности, средний чек за перелет в Санкт-Петербург в этот период вырос на 29%, в Симферополь - на 26%, в Екатеринбург - на 21%.

Не зафиксировали Anex Tour и TUI Россия и аннуляций путевок по стране в связи с новыми ограничениями в регионах. В этот период туристы, как правило, бронируют короткие экскурсионные туры и планируют отправиться в места отдыха, объяснили в Anex Tour. Аналогичные данные озвучили в Tutu.ru и OneTwoTrip. Это может быть связано с отсутствием запрета на перемещение между регионами, предположила Шелехова. В Tutu.ru также отметили, что число возвратов билетов незначительное и не носит массового характера. Напротив, спрос на перелеты по России с 29 октября по 7 ноября вырос среди клиентов сервиса в 1,5 раза после объявления о введении нерабочих дней.

По данным TUI Россия, больше всего россиян намерены отправиться на ноябрьские праздники в Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Московскую область и Калининград. Клиенты OneTwoTrip планируют отдохнуть в Москве (28,4%), Санкт-Петербурге (8,2%), Сочи (7,4%), Краснодаре (4,6%) и Махачкале (4%).