Оверчук обсудил с властями Монголии сотрудничество в сфере энергетики и транспорта

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук на встречах с властями Монголии обсудил торгово-экономическое сотрудничество стран, в том числе в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и реализации климатической повестки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства по итогам визита российской межведомственной делегации 21-22 октября в эту страну.

"В рамках визита заместитель председателя правительства Российской Федерации был принят президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, с которым обсудил перспективы развития торгово-экономического взаимодействия. В преддверии 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией стороны подчеркнули высокий уровень братских двусторонних отношений, отметив наличие большого потенциала для активизации российско-монгольского сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также реализации климатической повестки", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ особое внимание было уделено вопросам наращивания экспорта монгольских товаров в РФ, указали в правительстве. "Стороны также обсудили ряд перспективных направлений двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и транспорта, а также обмена опытом в области использования цифровых технологий в государственном управлении, предоставлении услуг гражданам и налоговом администрировании", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Оверчука на встрече с монгольским вице-премьером Сайнбуянгийном Амарсайханом обсудил практические шаги, необходимые для увеличения экспорта продукции монгольского животноводства. Был также рассмотрен ход реализации проектов двустороннего сотрудничества в газовой, транспортной и энергетической сферах. "[Стороны] обозначили вопросы для формирования безбарьерной среды с целью увеличения взаимной торговли и реализации транзитного потенциала Монголии", - указано в сообщении.