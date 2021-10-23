Главы проектных офисов по Трансафганской железной дороге соберутся в Ташкенте в ноябре

ТАШКЕНТ, 23 октября. /ТАСС/. Руководители проектных офисов из Узбекистана, Пакистана и Афганистана, отвечающие за реализацию проекта строительства Трансафганской железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар, соберутся в Ташкенте в первой половине ноября. Об этом сообщил в субботу в интервью российским журналистам вице-премьер - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

"Там [в Афганистане] у нас два больших инфраструктурных проекта. Первый - это Трансафганская железная дорога, и второй - это строительство линии электропередачи. По обоим проектам мы провели обсуждения в Термезе с переговорщиками, с представителями временного правительства Афганистана. Нашли понимание. Нашли точки соприкосновения, договорились, как дальше действовать. <...> Мы планируем собрать в Ташкенте, наверно, в первой половине ноября руководителей проектных офисов из Узбекистана, Пакистана и Афганистана. Временное правительство Афганистана подтвердило, что они определят ответственных людей. Коллеги соберутся, обсудят дальнейший ход действий", - сказал он.

Работа над проектом

Умурзаков сообщил, что по плану должна быть организована полевая экспедиция представителей трех стран, которая пройдет весь маршрут железной дороги, чтобы окончательно утвердить его. По словам вице-премьера, это особенно важно сделать в горных районах Афганистана. "Афганская сторона - временное правительство - подтвердила, что они дают полные гарантии безопасности всем этим специалистам", - заверил он.

Вице-премьер Узбекистана напомнил, что маршрут железной дороги, которая соединит Мазари-Шариф с Кабулом и далее с пакистанским Пешаваром, был согласован с предыдущим правительством Афганистана в начале года. "Железная дорога от Термеза - нашего южного города - до Мазари-Шарифа уже построена, вы знаете, что она построена узбекскими компаниями и управляется представителями Узбекистана. Мы договорились [с афганской стороной], что мы возобновим работу этого участка железной дороги", - рассказал он.

Умурзаков подчеркнул важность этого проекта для развития логистических связей в регионе и назвал его геоэкономическим. "У нас есть четкое понимание того, что этот проект выгоден не только Узбекистану, Афганистану, Пакистану или каким-то еще странам Южной или Центральной Азии. А этот проект выгоден также странам, через которые будет проходить транзит грузов из Южной Азии в Европу. Мы считаем, что со строительством этого участка железной дороги мы замкнем, соединим железнодорожную систему Южной Азии (а это больше 1,5 млрд человек, семь стран) с железнодорожной системой Центральной Азии и СНГ и, соответственно, всей Евразии", - сказал он, добавив, что Ташкент обсуждал его реализацию и с российской стороной.

По словам вице-премьера, стандарт колеи, которая будет проложена по территории Афганистана, - 1520 мм. "Это открывает потенциал сотрудничества по линии Узбекистан - Россия, Узбекистан - Казахстан - Россия", - пояснил он.

В феврале Узбекистан, Пакистан и Афганистан подписали дорожную карту строительства Трансафганской железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. Планируется, что на реализацию этого проекта протяженностью около 600 км потребуется пять лет. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщал, что проектом заинтересовались Всемирный банк и ряд других финансовых организаций.