Сербия предложила Венгрии свое участие в проекте АЭС "Пакш-2" до 15%

БЕЛГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Сербия предложила Венгрии возможность присоединения к проекту АЭС "Пакш-2" в объеме 5-15%. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Белграде.

"Мы говорили о конкретных проектах, развитии инфраструктуры, соединении Сербии и Республики Сербской, Сербии и БиГ. Мы также разговаривали о глобальной энергетической ситуации, имея в виду тот факт, что ситуация угрожает большому числу стран в регионе, вы видите что происходит в разных частях мира от Китая, Великобритании и до Молдавии. Считаю очень ответственным заявление Урсулы фон дер Ляйен, когда он сказала, что важно настаивать на газе и атомной энергии, болгарам будет разрешено завершить АЭС "Белене". Я уже разговаривал с Виктором Орбаном о строительстве их АЭС "Пакш", и я еще раз выражаю наше желание быть миноритарным собственником этой АЭС, мы готовы дать деньги на это, соответствующую цену за 5, 10 и 15%, чтобы самой чистой ядерной энергией увеличить наши мощности", - заявил Вучич.

По словам сербского лидера, также обсуждалось строительство ответвления газопровода "Балканский поток" от Белграда до Баня-Луки. "Обсуждалось также создание общей платформы по подготовке строительства ответвления газопровода от Белграда до Баня-Луки. Потому что сейчас ясно, насколько Сербия увереннее себя чувствует вопреки энергетической ситуации в мире и в Европе благодаря строительству дорогого, сложного газопровода. Но наши дети не беспокоятся, будет ли тепло дома, а наша промышленность не беспокоится, хватит ли газа, наша задача постараться, чтобы эта цена была не слишком высокой, но нет проблемы будет газ или нет", - сказал президент.

По словам Вучича, также обсуждалось строительство аэропорта в городе Требинье в Республики Сербской, стоимостью €70 млн, а также сопутствующей инфраструктуры, стоимостью €25 млн, к 2023 году.

Как ранее заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Венгрия ожидает, что два новых энергоблока на АЭС "Пакш" будут запущены в эксплуатацию уже в 2028-2029 годах.

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года Росатом и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (№5 и №6) с реакторами ВВЭР-1200.