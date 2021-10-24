Компания Evergrande возобновила строительство более 10 объектов

ПЕКИН, 24 октября. /ТАСС/. Ведущий китайский застройщик Evergrande Group возобновил работы на более 10 объектах в шести городах КНР работы, приостановленные из-за его финансовых трудностей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице компании в социальной сети WeChat.

"Все проекты будут сданы в соответствии с планом строительства", - подчеркивается в нем. Evergrande Group берется "обеспечить как качество, так и масштаб работ".

Компания гарантирует регулярные выплаты кредиторам. "Все наши работники упорно трудятся, не отступая ни на шаг", - уточняется в сообщении.

Evergrande Group - это крупная строительно-инвестиционная компания, испытывающая финансовые трудности в связи с невыплатой долгов кредиторам и задержкой со сдачей в эксплуатацию проданной недвижимости. За последний год ее акции подешевели более чем на 80%. Долговые обязательства застройщика в сумме превышают $300 млрд, что может привести к банкротству.