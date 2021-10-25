Южно-Сахалинск намерен найти на "ЮСАБИКО" партнеров по созданию комфортной городской среды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Пятая конференция "ЮСАБИКО-2021" пройдет в Южно-Сахалинске 28 октября. Ее главной целью станет поиск партнеров среди предпринимателей российского Дальнего Востока для совместного создания в областном центре комфортной городской среды, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе мэрии города.

"В рамках конференции "ЮСАБИКО-2021" мы ищем партнеров для реализации одной с нами цели - создания комфортной городской среды. При поддержке губернатора региона Валерия Лимаренко мы активно развиваем инвестиционные проекты, направленные на повышение уровня жизни южносахалинцев", - приводит пресс-служба слова мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

По информации мэрии, к участию в мероприятии приглашены потенциальные инвесторы, представители сахалинских бизнес-сообществ и субъектов ДФО, а также все работающие в Южно-Сахалинске бизнес-ассоциации и крупные игроки строительного рынка островного региона. Помимо проектов, присутствующие обсудят вопросы и проблемы, с которыми сталкивается бизнес.

Бизнес-конференция "ЮСАБИКО" проводится в Южно-Сахалинске с 2017 года. Каждый год благодаря мероприятию в городе начинают реализовывать новые инвестиционные проекты.

Работа по созданию комфортной городской среды способствует в регионе достижению задач по национальному проекту "Жилье и городская среда". Изначально он был рассчитан на 2019-2024 годы, но затем продлен до 2030 года вместе с остальными нацпроектами. Он включает четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".