В Омской области планируют поднять плату за капремонт с 2022 года сразу на 70%

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Правительство Омской области, где ежегодный план по капитальному ремонту многоквартирных домов из-за недостатка финансирования выполняется только на 25%, планирует поднять со следующего года тариф на капремонт на 70% - до 11,43 рубля за 1 кв. метр. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном в понедельник на сайте Минэнерго Омской области.

Тариф на капремонт в Омской области, который составляет 6,7 рубля за 1 кв. метр жилья, ни разу не повышался с момента его утверждения в 2003 году. В сентябре региональный фонд капремонта сообщил, что из-за низкого тарифа может обеспечить выполнение ежегодного плана только на уровне 25%. При этом в фонде рассказали со ссылкой на расчеты аналитиков, что адекватный ежемесячный размер взноса на капремонт в среднем по стране должен составлять 20-24 рубля за квадратный метр.

"Установить на территории Омской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах <…> в расчете на один квадратный метр <…> в месяц в размере 11,43 руб. на 2022 год", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, в 2023 году тариф планируется повысить до 11,84 рубля за 1 кв. метр, в 2024 - до 12,27 рубля. В 2019 году капитальный ремонт в Омской области был проведен в 1 537 домах (99,6% от плана). В 2020 году регион вынужден был из-за нехватки средств снизить объем работ в 2,4 раза - до 636 многоквартирных домов. В 2021 году план был снижен еще больше - до 501 дома. По состоянию на 2 сентября, ремонт был завершен в 172 домах.

В прошлом году омское Минэнерго в своих расчетах обосновывало необходимость повышения платы с 2021 года с 6,7 рубля сразу на 46%, однако из-за пандемии коронавируса увеличение тарифа было отложено. В феврале этого года представительство президента РФ в Сибирском федеральном округе сообщило, что региональный фонд капитального ремонта Омской области по итогам 2020 года остался должен подрядчикам, выполнившим работы в жилых домах, почти 683 млн рублей. Для закрытия долгов регион планировал взять кредит в размере 675 млн рублей.