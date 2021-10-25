Глава "Газпром экспорта" воздержалась от прогнозов по выставлению объемов газа на ЭТП

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" не может дать ориентиры по срокам и объемам выставления дополнительных объемов газа на своей электронно-торговой платформе (ЭТП). По состоянию на сентябрь, на ней через форвардные инструменты было реализовано около 7,4 млрд куб. м с поставкой в 2021 году. Об этом заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сказала в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

"Этот торговый инструмент, работающий в дополнение к нашим долгосрочным контрактам, призван гибко реагировать на изменения конъюнктуры. Поэтому я бы воздержалась сейчас от каких-то конкретных ориентиров. При этом ЭТП, как и в прошлые годы, доказала свою надежность и проявила себя как гибкий инструмент дополнительных продаж газа", - сказала она.

В настоящее время "Газпром экспорт" реализует на ЭТП газ с поставкой в 2022 и 2023 годах.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак не исключил, что спотовые продажи газа на экспорт на ЭТП "Газпрома" могут возобновиться в ноябре-декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа. В ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина в начале октября Новак также заявлял о целесообразности поставок дополнительных объемов газа на ЭТП "Газпрома" для того, чтобы помочь Европе преодолеть энергетический кризис.

ЭТП "Газпром экспорта" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. В 2020 году на площадке реализовано порядка 27 млрд куб. м газа.