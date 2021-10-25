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"Газпром" и Газпромбанк продлили кредит Белгазпромбанку

Основные акционеры имеют в ОАО "Белгазпромбанк" доли по 49,82% каждый

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Компания "Газпром" и Газпромбанк продлили кредит Белгазпромбанку на общую сумму 4,96 млрд российских рублей.

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"Основные акционеры Белгазпромбанка ПАО "Газпром" и Банк ГПБ (АО) пролонгировали предоставленный в равных долях субординированный кредит на общую сумму 4,96 млрд российских рублей", - сказано в сообщении пресс-службы Белгазпромбанка в понедельник на его сайте. В нем отмечается, что продление кредита обеспечит банку "сохранение нормативного капитала на должном уровне для продолжения поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также экспортных предприятий, ориентированных на российский рынок, тем самым способствуя укреплению внешнеторговых связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией".

АО "Газпромбанк" и холдинг "Газпром" имеют в ОАО "Белгазпромбанк" доли по 49,82% каждый.

В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка в Минске провели обыски, были задержаны многие члены правления. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, легализацию средств, полученных преступным путем. В Белгазпромбанке по решению Нацбанка ввели временную администрацию по его управлению.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико 6 июля этого года был приговорен к 14 годам колонии усиленного режима, 18 июля текущего года исполняющим обязанности председателя правления назначена Ирина Потапова.

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БелоруссияРоссия
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