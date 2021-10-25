Титов: идея увеличить тарифы за проезд по платным дорогам должна остаться на бумаге

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что предложение увеличить тарифы за проезд по платным дорогам в России до европейского уровня должно остаться только на бумаге.

"Минтранс предложил довести тарифы за проезд по платным автодорогам до европейского уровня, потому что госкомпании "Автодор" не хватает денег. А медианную зарплату до среднеевропейского уровня уже довели? Или класс предпринимателей в России уже настолько обширный и мощный, что должен тащить на себе государственную задачу инфраструктурного развития? Очень надеюсь, что эта глупость так и останется на бумаге", - сказал Титов журналистам, комментируя предложение министерства.

Ранее Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам с 3,65 до 8 рублей за 1 км, для существующих трасс - до 5 рублей. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.