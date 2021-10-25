На Украине рассматривают возможность производства розового и зеленого водорода

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Украина разрабатывает стратегию развития водородной энергетики в стране до 2030 года и рассматривает возможность производства розового и зеленого водорода. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"Сейчас на Украине рассматриваются возможности для производства розового водорода - на базе атомной энергетики, а также зеленого водорода - с использованием возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

Заместитель министра энергетики Украины Юлия Подкоморная, как сообщается на сайте Минэнерго в понедельник, провела встречу с заместителем главы миссии и консулом посольства Австралии на Украине Робертом Вином Кертисом, в ходе которой они договорились о сотрудничестве ученых двух стран в развитии водородной энергетики. Подкоморная сообщила, что на базе Минэнерго работает межведомственная рабочая группа по разработке Стратегии развития водородной энергетики на Украине до 2030 года. "Ожидаем, что уже весной 2022 года мы будем иметь готовый документ", - сказала она.

В составе рабочей группы, по словам замминистра, сотрудничают представители профильных органов исполнительной власти, Верховной рады, государственных компаний, учреждений, научно-исследовательских институтов, ассоциаций в сфере развития водородной энергетики, ведущие эксперты и другие специалисты. "Надеемся, что Украина станет мощным игроком на рынке водорода", - заключила она.

В четверг, 21 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, по оптимистичному сценарию, может начать экспорт в Европейский союз водорода, получаемого при помощи возобновляемых источников энергии, до 2024 года.