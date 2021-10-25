"Укртрансгаз" заявил, что хранилища газа в стране заполнены на 35% меньше, чем в 2020 году

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) составляют около 18,5 млрд куб. м, что на 35% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает в понедельник оператор газохранилищ страны "Укртрансгаз".

"В ПХГ Украины находится около 18,5 млрд кубометров газа, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно информации, закачка газа в хранилища прекращена с 4 октября, и на данный момент осуществляется только отбор газа из хранилищ. Суточный отбор составляет примерно 24 млн куб. м в сутки.

Ранее "Укртрансгаз" сообщал, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд куб. м газа, которого, по данным компании, достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажорных ситуаций. В то же время, 21 октября Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций. Совбез поручил правительству в течение трех дней принять меры для установления бесперебойного механизма, без права отключения газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям до конца отопительного сезона.

Из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений в некоторых украинских областях объявили чрезвычайную ситуацию (ЧС). По данным местных властей, поставщики, которые ранее выиграли торги и заключили договоры на поставку газа, теперь отказываются это делать, ссылаясь на резкий рост рыночных цен. Введение режима ЧС позволит бюджетным учреждениям заключать договоры с компанией "Нафтогаз трейдинг" по сокращенной процедуре и обеспечить цену газа, соответствующую меморандуму. Во многих регионах страны, в том числе в Киеве, до сих пор не включено отопление в помещениях.