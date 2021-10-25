Володин: комитеты Думы будут ежеквартально анализировать исполнение бюджета

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Профильные комитеты Госдумы будут ежеквартально анализировать ход исполнения федерального бюджета, чтобы обеспечить максимально эффективное расходование средств. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы с министром финансов Антоном Силуановым на заседании фракции "Единая Россия" в понедельник.

"Было бы хорошо, чтобы у нас профильные комитеты и основной комитет, комитет по бюджету и налогам, не только итог подводили, а ежеквартально анализировали исполнение закона о бюджете. Докладывали депутатам, чтобы мы с вами могли по ходу исполнения вмешиваться в ситуацию", - отметил Володин.

Так, напомнил он, на прошлой неделе депутаты заслушивали отчет об исполнении бюджета 2020 года и "увидели, что многое можно сделать, если нам более ответственно подходить со своей стороны к реализации норм закона". Однако исправить ситуацию сложно, так как год уже прошел, добавил спикер.

"Поэтому, обсуждая тему бюджета, предлагаю повысить нам с вами парламентский контроль. Выстроить работу на системной основе при координирующей роли комитета по бюджету и налогам, а также задействовать возможности всех профильных комитетов. Они должны быть не только сопричастны к рассмотрению законопроекта, но и в постоянном контакте с профильным министерством вносить предложения", - отметил Володин.

По его словам, необходимо уйти от популистских рассуждений и перейти к конкретным предложениям, которые можно учесть при рассмотрении законопроекта о бюджете во втором чтении. "Цель этой работы одна - повысить эффективность использования бюджетного рубля в решении вопросов, которые стоят перед страной", - подчеркнул Володин.

Бюджетная обеспеченность регионов

Так, напомнил спикер Госдумы, в 2016 году разрыв между 10 наиболее обеспеченными и 10 наименее обеспеченными регионами составлял 2,5 раза. "А в прошлом году он составил уже 2,9 раза. Мы с вами знакомимся с итогом работы правительства, а если мы будем рассматривать эти вопросы ежеквартально, мы сможем повлиять", - подчеркнул Володин. В связи с этим, отметил он, министру финансов необходимо прислушаться к депутатам и совместно "выйти на решения, которые позволят сократить разрыв в разнице бюджетной обеспеченности".

"Если разрыв растет, надо принимать решения. Тем более бюджет, который мы сейчас с вами будем обсуждать, этот бюджет отличается от бюджета прошлого года. Он профицитен. А это значит, есть резервы, их можно направить на решение тех вопросов, которые посчитаем правильными. В первую очередь взять их на контроль и постараться решать. Поэтому вот в этой части нам надо вести постоянный диалог с правительством, министерством финансов. Чтобы не допускать проблем, которые бьют и по нашим гражданам, и по экономике", - отметил Володин, обращаясь к Силуанову.

Он также предложил ему сформировать дорожную карту мероприятий, необходимых для сокращения разницы в бюджетной обеспеченности регионов.

Вопросы здоровья граждан

Госдума и правительство в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы должны учесть все вопросы, связанные со здоровьем граждан, заявил Володин. "Вопросы, связанные со здоровьем человека, должны стать приоритетом в бюджете. И в этой связи хотел бы, чтобы профильный комитет по охране здоровья, комитет по бюджету и налогам нам более детально предложили свои подходы, чтобы мы с вами понимали, что эти вопросы не только будут решены, но и дальше будут находиться на постоянном контроле", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что президент России Владимир Путин назвал приоритетными вопросы повышения благосостояния граждан и развития экономики, эти темы должны найти отражение в бюджете. "Но и, конечно, уважаемые коллеги, 2020 год стал годом, когда весь мир столкнулся с ковидом. Мы с вами должны сделать все, чтобы защитить жизнь и здоровье наших граждан", - добавил Володин.

Он напомнил, что после внесения поправок к Конституции РФ Госдума отвечает за формирование правительства. "Мы уже ряд министров и вице-премьеров утверждали в должности. Поэтому нам важно, чтобы они работали эффективно. Избиратели оценивают своих депутатов именно по эффективности работы правительства... Необходимо сделать все, чтобы мы смогли, используя возможности принимаемого закона о бюджете, решить вопросы и проблемы наших граждан, обязательства, которые были взяты в ходе избирательной кампании", - подчеркнул Володин.