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Рост ипотечного кредитования в России в сентябре ускорился до 2,1%

Доля льготной ипотеки в выдачах на первичном рынке составила до 60%, тогда как в первом полугодии 2021 года она находилась на уровне около 90%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре 2021 года, по предварительным данным, ускорился до 2,1% после небольшого замедления в августе до 1,8%. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Ипотека, по предварительным данным, вновь ускорилась - до 2,1% после незначительного замедления в августе (1,8%). Выдачи льготной ипотеки под 7% сохраняются в размере около 40 млрд рублей, в то время как "семейная" ожидаемо набирает обороты (оценочно в сентябре было выдано 38 млрд рублей после 32 млрд рублей в августе и 26 млрд рублей в июле). Суммарно на льготные программы пришлось около пятой части всех ипотечных выдач в сентябре", - сообщил регулятор.

При этом доля льготной ипотеки в выдачах на первичном рынке составила до 60%, тогда как в первом полугодии 2021 года она находилась на уровне около 90%. В целом выдачи на первичном рынке восстановились после снижения в июле и практически достигли среднемесячного уровня первого полугодия 2021 года за счет роста рыночной ипотеки, отметил ЦБ.

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