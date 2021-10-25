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PayPal опроверг сообщения о возможной покупке фотохостинга Pinterest

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что PayPal обратилась к фотохостингу с предложением о приобретении
Штаб-квартира PayPal в Калифорнии JHVEPhoto/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Штаб-квартира PayPal в Калифорнии
© JHVEPhoto/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 25 октября. Компания - владелица платежного сервиса PayPal заявила о том, что не собирается приобретать фотохостинг Pinterest, опровергнув тем самым ранее появившееся сообщение о соответствующем намерении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте PayPal в воскресенье вечером.

"В ответ на слухи на рынке о потенциальной покупке Pinterest компанией PayPal, PayPal заявила, что она не собирается приобретать Pinterest в настоящее время", - говорится в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что PayPal обратилась к фотохостингу с предложением о приобретении. Тогда отмечалось, что компании обсуждали цену примерно в $70 за акцию.

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