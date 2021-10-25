Товарооборот России с другими странами с начала года достиг $540 млрд

НОВО-ОГАРЕВО, 25 октября. /ТАСС/. Объем внешнеторгового товарооборота РФ за девять месяцев 2021 года достиг $540 млрд, в том числе экспорт составил $310 млрд. Об этом сообщил глава ФТС Владимир Булавин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Следует отметить, что в этом году в целом товарооборот Российской Федерации по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличился на 35% и составляет $540 млрд. Экспорт у нас составляет $310 млрд и импорт - $230 млрд, то есть у нас в целом положительное сальдо", - сказал Булавин.

Глава ФТС напомнил, что в 2020 году служба завершила широкомасштабную реформу таможенного администрирования, в ходе которой были созданы центры электронного декларирования, сеть распределенных центров и электронные таможни. Благодаря проведенным изменениям удалось добиться ускорения процесса таможенного оформления, его большей прозрачности, а также снижения нагрузки на бизнес, подчеркнул Булавин.

"В процессе реформирования нам удалось оцифровать практически все таможенные процедуры. Для примера хочу сказать, что в течение дня в наших информационных системах отрабатывается 860 млн записей. <...> Это позволило нам автоматизировать отдельные процедуры таможенного оформления. В этом году за девять месяцев мы оформили четыре миллиона деклараций, из них 3,2 млн деклараций автоматически системой зарегистрировано и чуть больше одного миллиона автоматически выпущено. Время автоматического выпуска одной электронной декларации - четыре минуты, и все это без участия человека, а значит, быстро, качественно и объективно", - пояснил Булавин.

Он добавил, что реформа повысила эффективность таможенного оформления для государства с точки зрения выполнения таможней своей фискальной функции. Внедренные в ходе реформы практики положительно сказались на росте товарооборота в РФ, резюмировал глава ФТС.

22 октября первый замглавы ФТС России Руслан Давыдов сообщил, что объем внешнеторгового оборота РФ с начала 2021 года на середину октября составил около $570 млрд, что практически соответствует данным за 2020 год. По словам Давыдова, при отсутствии глобальных потрясений Россия по этому показателю сможет превысить уровень 2019 года.