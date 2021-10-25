Кишинев ищет варианты закупки газа параллельно с переговорами с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Молдавская госкомпания "Energocom" ведет поиск дополнительных источников закупки газа у других поставщиков, чтобы обеспечить республику, пока правительство ведет переговоры о новом контракте с "Газпромом". Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Таким образом он прокомментировал сообщение украинского издания "Экономическая правда", которое, ссылаясь на источник в украинском правительстве, сообщило, что компания "Нафтогаз" подписала с Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию до 700 млн куб. м газа в случае необходимости.

"На данный момент Energocom запустила международный тендер по закупке газа, который необходим, чтобы иметь резерв, если давление в трубопроводах снизится", - пояснил Спыну. Вместе с тем он подчеркнул, что "правительство продолжит переговоры с "Газпромом" о новом договоре на поставки газа и оплате "исторического долга" российской компании. Следующий их раунд запланирован на среду 27 октября в Санкт-Петербурге.

По итогам переговоров по новому контракту на поставки газа в Молдавию российская сторона сообщила о задолженности, которая составила $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн. "Газпром" предлагает варианты отсрочки уплаты долга, а также готов предоставить Молдавии 25-процентную скидку на газ, однако Кишинев пока не готов этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Сейчас Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведены на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.