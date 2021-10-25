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Google согласился объяснить депутатам правила, из-за которых удалили каналы RT на YouTube

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания согласилась на это после долгих уговоров

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Google согласился раскрыть для депутатов Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены аккаунты немецкоязычных проектов телеканала RT на YouTube. Об этом сообщил по итогам встречи с руководством компании в понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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"Когда мы обсуждали причину, по которой они, грубо говоря, вырубили наши каналы RT, то они сказали, что якобы эти каналы допустили нарушение их внутренних правил. <...> Есть у них правила, которыми они должны руководствоваться, и эти правила были нарушены. Я попросил компанию нам эти материалы предоставить, после долгих переговоров они все-таки дали согласие эти материалы нам показать, чтобы мы тоже видели, что происходит", - сказал он журналистам.

Как ранее сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с этих каналов и пояснить причины их введения. При отказе в разблокировке Google грозит штраф до 1 млн рублей, при повторном отказе сумма может достичь 3 млн рублей.

МИД РФ заявлял, что обратится к российским ведомствам с предложением принять симметричные меры против YouTube и германских СМИ в России после блокировки немецкоязычных проектов RT.

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РоссияПискарев, Василий Иванович
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