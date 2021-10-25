Правительство выделит 24 млн рублей на совершенствование стандартов в сфере туризма

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство выделит Ростуризму в 2021 году 24 млн рублей на совершенствование стандартов в сфере туризма, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Направить в 2021 году Ростуризму на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование стандартов в сфере туризма, для достижения плановых показателей 2021 и 2022 годов федерального проекта "Совершенствование управления в сфере туризма" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" бюджетные ассигнования в размере 24 000 тыс. рублей", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Ростуризм должен проконтролировать целевое и эффективное расходование денежных средств и представить доклад в правительство до 26 декабря 2022 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на разработку современных стандартов для туристической отрасли, соответствующих лучшим международным образцам. Принятие новых стандартов должно сделать отдых в России более комфортным и безопасным. Всего предполагается подготовить не менее 30 документов по совершенствованию управления туротраслью, которые станут частью национальной системы стандартизации, уточнялось в сообщении.