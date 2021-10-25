Аналитики продолжают рекомендовать покупать акции Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Аналитики североамериканского фондового рынка, который еще называют Уолл-стрит, продолжают решительно рекомендовать покупку акций американской корпорации Facebook, несмотря на публикации расследования The Facebook Papers. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, 80% аналитиков, за деятельностью которых следит Bloomberg, придерживаются такого мнения, даже несмотря на шестинедельное падение акций компании, которая за последнее время потеряла $163 млрд своей капитализации. Эксперты полагают, что, несмотря на все проблемы, у Facebook достаточно сил и средств, чтобы справиться с этим кризисом.

В понедельник после закрытия бирж в Нью-Йорке ожидается публикация отчета Facebook за третий квартал. Аналитики Bloomberg рассчитывают на позитивные данные, в том числе по доходам корпорации, рост которых ожидается на уровне до 37%.

С минувшей пятницы началась публикации так называемого досье The Facebook Papers. По данным Ассошиэйтед Пресс, в его составлении приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.