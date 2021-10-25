В аэропорту Казани появится новый грузовой терминал модульного типа

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Современный грузовой терминал, пропускная способность которого на первом этапе составит 10 тыс. тонн в год, появится в международном аэропорту Казань. Об этом сообщил в понедельник гендиректор аэропорта Сергей Романцов на пленарном заседании Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам.

"С ростом электронной коммерции и дальнейшим экономическим развитием Республики Татарстан аэропорт Казань имеет уникальный потенциал начать регулярные грузовые перевозки с полноценным обслуживанием. <…> Ожидается, что объемы грузов в Казань вырастут с 3,5 тыс. тонн в 2019 году до 9 тыс. тонн к 2030 году. Соответственно, к 2050 году мы остановимся близко к отметке 21 тыс. тонн", - сказал Романцов.

По его словам, для обработки данного грузопотока требуется современный грузовой терминал с пропускной способностью не менее 10 тыс. тонн в год на первом этапе. "Мы будем ставить перед проектантами задачу, чтобы грузовой терминал был модульного типа", - сказал Романцов.

Планируется объект площадью около 4 тыс. кв. м. Будет предусмотрена зона погрузки и разгрузки, зона досмотра, зона прибытия международных рейсов, хранения импортных грузов и другое.

Как уточнил Романцов ТАСС в кулуарах форума, выбор подрядчиков и начало проектирования начнется после презентации и утверждения мастер-плана по развитию аэропорта до 2050 года. Мастер-план планируют представить до конца 2021 года. Первый этап развития грузового терминала должен быть реализован в течение пяти лет.

"На сегодняшний день сдерживающим фактором для дальнейшего развития грузовых операций в аэропорту является фактическое отсутствие современного грузового терминала. Площадь нынешнего склада временного хранения - это 300 кв. метров", - сообщил Романцов.

В 2019 году аэропорт обслужил свыше 3,4 млн человек. В прошлом году из-за пандемии пассажиропоток снизился до 2,1 млн человек. Аэропорт Казань расположен в 28 км от центра столицы Татарстана. Самолеты оттуда отправляются на Урал, в Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, в страны Ближнего Востока, Европы.