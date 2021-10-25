Стоимость акций Facebook снижается на открытии торгов в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Акции Facebook на открытии торгов на Нью-Йоркской бирже дешевеют на фоне публикации новых расследований о проблемах компании.

Торги открылись в 09:30 (16:30 мск). Стоимость акции Facebook в первые минуты снизилась на 1,18% ($3,84).

Однако в первые десять минут цена колебалась. Падение периодически корректируется в пределах 0,3 - 1,2%, единого тренда пока не сложилось.

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным Associated Press, в составлении досье The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.