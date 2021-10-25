ТЦ МЕГА будут открыты для входа в магазины товаров первой необходимости в нерабочие дни

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Торговые центры МЕГА будут открыты для входа и обеспечения доступа в аптеки и магазины товаров первой необходимости в объявленные нерабочие дни. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании Ingka Centres, управляющей ТЦ МЕГА.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 г. в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. Такие меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии.

"Согласно решению органов государственной власти торговые центры останутся открытыми для обеспечения доступа покупателей к магазинам, которым разрешено работать в период ограничений", - сказал собеседник агентства.

В этот период в торговых центрах МЕГА продолжат работать гипермаркеты, аптеки и объекты реализации непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным правительствами регионов, а также в соответствии с указом и постановлением местных властей, добавили в пресс-службе.

Торговые центры МЕГА расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре, Ростове-на-Дону, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре.