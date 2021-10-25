Уральская таможня с ноября расширит оформление радиоактивных материалов за пределами УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Уральский центр электронного декларирования (ЦЭД, входит в Уральское таможенное управление) благодаря возможностям цифрового формата с ноября будет оформлять ввоз делящихся радиоактивных материалов в ряд регионов, не входящих в Уральский федеральный округ. Речь идет о 14 дополнительных таможенных постах в других субъектах федерации, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Ранее сообщалось что на базе Уральского ЦЭД проходит эксперимент по электронному декларированию делящихся радиоактивных материалов. Сейчас он проводится в отношении товаров и участников внешнеэкономической деятельности, которые находятся на Урале, это Челябинский, Кольцовский и Озерский таможенные посты. Планируется, что в перспективе Уральский ЦЭД может стать единым центром для оформления всех радиоактивных материалов, ввозимых на территорию РФ.

"В ноябре планируется расширение эксперимента, прибавится еще 14 таможенных органов, находящихся в иных регионах, это Москва, Чита, Владивосток, Пермь, Мурманск, Балтика (Балтийская таможня), Ростов, Калининград. То есть, мы идем к тому, что наш центр электронного декларирования будет оформлять делящиеся радиоактивные материалы по всей России", - сообщил Фролов.

В пресс-службе Уральского таможенного управления ранее поясняли ТАСС, что в ЦЭД будут стекаться данные о поставках радионуклидов, физически объем поставок на территорию Урала не вырастет.