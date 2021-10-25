"Газпром" по-прежнему не добавляет новых контрактных опций на торгах на своей ЭТП

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" на своей электронной торговой платформе (ЭТП) на неделе с 25 по 29 октября по-прежнему будет продавать газ в Европу с поставкой в третьем квартале 2022 года и на 2023 год. Это следует из календаря торгов, размещенного на сайте компании.

Таким образом, "Газпром" продолжает сохранять неизменным набор опций для торгов на своей площадке, не добавляя контракты с новыми сроками поставки.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила, что компания не может дать ориентиры по срокам и объемам выставления дополнительных объемов газа на своей ЭТП. По состоянию на сентябрь 2021 г., на ней через форвардные инструменты было реализовано около 7,4 млрд куб. м с поставкой в нынешнем году.

Вице-премьер РФ Александр Новак не исключал, что спотовые продажи газа на экспорт на ЭТП "Газпрома" могут возобновиться в ноябре-декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа. В ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина в начале октября Новак также заявлял о целесообразности поставок дополнительных объемов газа на ЭТП "Газпрома" для того, чтобы помочь Европе преодолеть энергетический кризис.

ЭТП "Газпром экспорта" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 г. В 2020 г. на площадке реализовано порядка 27 млрд куб. м газа.