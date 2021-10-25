Дума 26 октября рассмотрит в I чтении проект об увеличении МРОТ в 2022 году

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в I чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей в месяц. Также будет рассмотрен законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий до конца 2024 года. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после заседания Совета Думы.

"Завтра целый ряд законопроектов из бюджетного пакета будет рассмотрен. Речь идет о законопроекте об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц", - сказал он. "Будет предложено также продлить до 2024 года установленный в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - добавил парламентарий.

Законопроекты были внесены правительством. Первый документ предусматривает в 2022 году увеличение МРОТ на 825 рублей - до 13 617 рублей В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рублей в месяц.

Согласно второму законопроекту заморозка накопительной части пенсии продлевается еще на год - до конца 2024 года. В пояснительной записке отмечается, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии, что "значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ".

"Таким образом, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке.