Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода снизился на 24%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 году) по данным на 21 октября составил 13,5 млн тонн, сократившись на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.

"По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами - членами ЕАЭС за сентябрь и октябрь) на 21.10.2021 в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 13,5 млн тонн, что на 24% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (17,8 млн тонн)", - отмечает министерство.

По данным Минсельхоза, объем экспорта пшеницы за сезон составил 11,6 млн тонн (на 21,2% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020-2021 г.), ячменя - 1,6 млн тонн (снижение на 36,8%), кукурузы - 0,3 млн тонн (снижение на 49,8%).

По прогнозу Минсельхоза, в целом за текущий сельхозгод экспорт зерна может составить 45-48 млн тонн. В 2020-2021 сельхозгоду экспорт составил 48 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.