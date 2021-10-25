РСТ: число броней туров в Крым и на Кубань на праздники в ноябре соответствует аннуляциям

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Количество бронирований туров в Крым и Краснодарский край на ноябрьские праздники соответствует количеству аннуляций путевок, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Зачастую количество бронирований сейчас соответствует количеству аннуляций. Это касается, например, Крыма и Краснодарского края", - сказал Горин.

Он отметил, что объявление о введении в России нерабочих дней в ноябре практически не повлияло на туристический спрос, так как многие россияне планировали свои поездки заранее. Как правило, туристы без сертификатов о вакцинации аннулируют туры по стране, привитые - не меняют свои планы. Есть также и те, кто меняет направление или даты путешествий. Ажиотажного спроса на туры в этот период среди россиян нет, подчеркнул эксперт.

По его словам, усиление ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге привело к снижению интереса россиян к этому направлению.

"В конце той недели, когда условия в Москве и Санкт-Петербурге отличались, мы видели увеличение бронирований по Санкт-Петербургу. Когда Санкт-Петербург ввел синхронные условия, как и в Москве, [ситуация] немножко поменялась. <…> Сократилось количество бронирований в гостиницах", - рассказал вице-президент РСТ.

Ранее Горин сообщил, что число новых бронирований туров по России снизилось на 30% после объявления властями регионов о новых ограничениях из-за коронавируса. 20 октября президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно в связи с распространением коронавируса. При этом в ряде регионов приняли решение объявить их раньше.