Цена газа в Европе к концу торгов опустилась до $1060 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе к концу торгов на лондонской бирже ICE в понедельник снизилась до около $1060 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня снизилась до $1061,8 за 1 тыс. куб. м, или €88,45 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), а в пике в понедельник достигала $1139 за тыс. кубометров.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти и почти достигли $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.

По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, что связано с ростом котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации.

Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.