Новак считает, что спрос на нефть восстановится в 2022 году

ТАСС, 25 октября. Страны соглашения ОПЕК+ на министерской встрече 4 ноября обсудят текущий план восстановления добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, сказал Reuters вице-премьер РФ Александр Новак.

"В течение 2022 года, по моей оценке. К концу года", - сказал он в Эр-Рияде. Новак также добавил, что на встрече министров ОПЕК+ 4 ноября будет обсуждаться "текущая ситуация на то рынке нефти". "Но пока исходим из того, что график [восстановления добычи нефти], который подписан, должен соблюдаться", - отметил он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос о более ускоренном восстановлении добычи нефти.

Новак затруднился спрогнозировать, могут ли цены на нефть достичь рекордных уровней на фоне ситуации на газовом рынке. "Это будет зависеть от спроса, с ним есть некоторая неопределенность, он может снизиться немного. К тому же мы видим, что возникают новые волны распространения коронавируса", - заключил он.

Министры стран ОПЕК+ на заседании 4 октября приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с и в ноябре. Таким образом, в октябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,559 млн б/с к базовому уровню, а в ноябре - уже на 4,159 млн б/с.

Россия в ноябре по этим договоренностям должна добывать 9,913 млн б/с, столько же - Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем нефти в ОПЕК.