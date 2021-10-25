Модель развития Чечни предполагает реализацию более 500 инвестпроектов

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Реализация модели экономического развития Чечни предполагает 526 инвестиционных проектов, что обеспечит регион новыми рабочими местами. Об этом сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев по итогам совещания с участием вице-премьера РФ Александра Новака.

"В ходе совещания презентовал модель экономического развития Чеченской Республики. Реализация всех мероприятий представленной модели и инициатив позволит привлечь в регион 535 млрд рублей. Всего планируется реализовать 526 проектов, что обеспечит регион новыми рабочими местами. Ожидается и увеличение реальной заработной платы на 22,1% по отношению к 2020 году, рост объема инвестиций на 65,3% и валового регионального продукта на 94,4%", - отметил Хучиев.

По его словам, стратегический документ направлен на выявление и решение основных проблем, ограничивающих эффективное развитие республики. "Также отмечу, что Правительству ЧР поручено отобрать пять ключевых инвестиционных проектов. Соответствующая работа будет проведена в ближайшее время", - добавил премьер-министр чеченского правительства.

В рамках модели экономического развития региона ключевыми направлениями определенны - агропромышленный комплекс, промышленность и энергетика, транспорт и логистика, легализация занятости и туризм.