Глава Дудинки сообщил, что заявки на "арктический гектар" еще не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Заявки на получение земельного участка по программе "Арктический гектар" на территории городского поселения Дудинка еще не поступали. По мнению главы Дудинки Юрия Гурина, граждане не заинтересованы в участках на территории за полярным кругом, так как они непригодны для земледелия.

"На сегодняшний момент ни одна заявка не подана для получения "арктического гектара". <…> Наше муниципальное образование находится полностью на 69-й параллели - за полярным кругом. Основная задача для получения "арктического гектара" - это возможность построить, допустим, собственный дом и использовать этот участок для землепользования, для получения плодоовощной продукции. <…> Логистика такова, что, даже если кто-то захочет построить дом, доставить туда строительные материалы, то стоимость строительства возрастает в разы", - сообщил он в понедельник на круглом столе общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Петербурге.

Гурин отметил, что и коренные народы не заинтересовались получением "арктического гектара" на территории Дудинки. Они получают в аренду земельные участки большой площади для оленеводства. "Поэтому я хотел бы попросить, чтобы в программу "арктического гектара" была внесена доработка относительно определенных зон арктических применительно к нашей территории, тех проблем, которые я озвучил", - сказал он.

Жители арктических регионов подали за два месяца более 4 тыс. заявок на получение "арктического гектара". Программа "Дальневосточный гектар" была распространена на Арктику в августе текущего года. В рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России можно получить земельный участок площадью до 1 га на безвозмездной основе. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.