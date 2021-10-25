Премьер Молдавии опровергла данные СМИ о соглашении с "Нафтогазом" по поставкам газа

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла сообщения СМИ о рамочном соглашении между "Нафтогазом Украины" и молдавской государственной компанией Energocom о поставках до 700 млн куб. м газа в случае необходимости.

"Это неправда. Появилось сообщение, которое необходимо рассматривать как ложное", - заявила она в понедельник в интервью телеканалу PRO TV. По словам главы правительства, Украина поставила Молдавии около 15 млн кубометров газа, чтобы сбалансировать падение давления в газотранспортной сети республики. Эти объемы Кишинев должен вернуть в будущем. Гаврилица напомнила, что Молдавия продолжает переговоры о подписании долгосрочного контракта с российским "Газпромом".

Как сообщило в понедельник украинское интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве страны, соглашение предусматривает продажу в случае необходимости импортного ресурса (приобретенного "Нафтогазом" в Европе). Как утверждало издание, сделку должен утвердить кабинет министров Украины, который сейчас выполняет функции наблюдательного совета "Нафтогаза".

Ранее стало известно о том, что молдавские власти обратились к украинским с просьбой поставить республике около 15 млн куб. м газа. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус назвал это формой "аварийной помощи". Он также заявил, что это критически важно для Кишинева во время переговоров с Москвой о заключении нового контракта на поставку газа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 22 октября о готовности передать в пользование Молдавии, которая после окончания действия контракта с "Газпромом" испытывает дефицит газа, необходимый объем топлива с его последующим возвратом. Российско-молдавские переговоры завершились безрезультатно, из-за этого существует высокий риск полного прекращения после 1 ноября поставок газа из РФ в Молдавию, сообщил ТАСС в пятницу источник, близкий к переговорам. По его словам, российская сторона предложила справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, однако молдавская делегация настаивала на снижении расценок в два раза ниже рыночной.