"Деловая Россия" попросила не закрывать бизнес с вакцинированным персоналом после 7 ноября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" предложило правительству РФ не приостанавливать работу малого и среднего бизнеса, который обеспечил вакцинацию 80% сотрудников, после завершения нерабочих дней. Об этом говорится в письме председателя организации Алексея Репика первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"В качестве неотложных мер предлагаем после окончания объявленного с 30 октября по 7 ноября текущего года периода нерабочих дней далее не приостанавливать работу компаний при наличии 80% вакцинированных сотрудников", - отмечается в обращении.

В "Деловой России" отметили, что нужно компенсировать либо субсидировать расходы на проведение ПЦР-тестов, средства индивидуальной защиты предприятиям с множеством посетителей (спортобъекты, организации общепита и т. п.).

Если власти все же продлят ограничительные меры до конца 2022 года, для компаний из пострадавших отраслей в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года нужно ввести мораторий на плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия, которые не связаны напрямую с угрозой причинения вреда жизни и здоровью, указали в "Деловой России". В те же сроки, как предлагают в бизнес-объединении, нужно ввести мораторий на увеличение тарифов естественных монополистов, налоговых ставок и кадастровой стоимости имущества для пострадавших отраслей, а также запретить блокировку банками, ФНС России, ФССП России спецсчетов и ограничение подачи коммунальных ресурсов за неуплату.

Поддержать активность МСП

Для дальнейшей поддержки экономической активности "Деловая Россия" рекомендует дать предпринимателям кредитные каникулы на IV квартал 2021 года и I квартал 2022 года по ранее выданным кредитам, в том числе по льготным кредитным программам и освободить бизнес из пострадавших отраслей от уплаты страховых взносов на зарплату на тот же период.

Кроме того, деловое объединение советует перенести на II-III квартал 2022 года оплату начисленных на III-IV квартал налогов (в том числе НДС), которые уплачиваются по сроку в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года.

По мнению бизнес-объединения, нужно упростить процедуру получения банковских кредитов на инвестиционные цели, предусмотрев условия кредитования "без твердого залога, со ставкой не более 3% и сроком возврата до 5 лет".

Помимо этого, предлагается перенести госзакупки I и II кварталов 2022 года на IV квартал 2021 года с установкой обязательного авансирования подрядчикам от 30 до 50%. А стоимость государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по 44-ФЗ (регулирует госзакупки) - увеличить до 30% в том случае, если они заключены сроком менее чем на 1 год. Сейчас такая возможность предусмотрена только для государственных контрактов со сроком исполнения более года, уточняется в письме.

Поддержка сетевого бизнеса

В "Деловой России" также предложили предусмотреть меры поддержки, ориентированные на компании сетевого бизнеса, работающего в наиболее пострадавших отраслях и не подпадающих под определенные законодательством критерии отнесения к субъектам МСП.

"К примеру, можно включить их в региональные списки системообразующих компаний, предусмотрев субсидии из федерального бюджета для компенсации расходов региональных бюджетов", - уточняется в документе.

Долгосрочные меры

В бизнес-объединении также заявили о необходимости мер системного и более долгосрочного характера, поскольку сохраняются риски возникновения новых волн пандемии. Там считают, что на федеральном и региональном уровнях должны быть выработаны и нормативно определены критерии и соответствующие показатели введения и снятия ограничительных мер.

Под ограничениями в "Деловой России" понимают режим выходных дней, запрет и/или ограничение работы организаций сферы услуг, действие системы QR-кодов. При этом власти всех уровней должны заранее информировать бизнес и население о "рисках введения ограничительных мер, исходя из вышеназванных критериев и показателей".

"Для режимов ограничительных мер в качестве встроенного стабилизатора совместно с бизнес-сообществом должен быть определен минимальный пакет мер поддержки граждан и предпринимателей. Это позволит бизнесу своевременно просчитывать свои финансовые модели. Меры поддержки должны распространяться на все пострадавшие предприятия, а не только на субъекты малого и среднего предпринимательства", - указали в "Деловой России".

Бизнес-объединение предложило разработать и внедрить отраслевые системы добровольной сертификации компаний или ESG-стандарты на соответствие требованиям антиковидной безопасности. При этом предприятиям и организациям, которые прошли такую сертификацию, нельзя запрещать работать, также стоит существенно сократить для них контрольно-проверочные мероприятия.

"Считаем важным в оставшийся период работы с пандемией сместить акцент с введения ограничений для бизнеса при одновременной помощи части пострадавших предпринимателей на более активную работу с населением, сочетающую в себе стимулирующие и контрольные меры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19, а также меры по поддержанию доходов граждан", - добавляется в письме.