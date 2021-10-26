В Дагестане проверят качество продукции, поставляемой в социальные учреждения

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Качество продукции, поставляемой в социальные учреждения, проверят в Дагестане. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Под руководством врио заместителя председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание, посвященное проведению проверок качества продукции, приобретаемой для государственных бюджетных учреждений республики, в том числе детских садов и школ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также поручили проработать меры поддержки местных товаропроизводителей, которые готовы обеспечить социальные учреждения экологически чистой дагестанской продукцией.

"Для проведения указанной работы создана специальная рабочая группа, в состав которой входят представители республиканских Минсельхозпрода, Минобрнауки, Минздрава, Комитета по госзакупкам, Комитета по ветеринарии, региональных подразделений Россельхознадзора, Роспотребнадзора и другие", - указано в тексте.

По словам врио заместителя председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, особую опасность на сегодняшний день представляет попадание контрафактной продукции в учреждения сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения. Особенно это касается молочной продукции.

В республике применяются некоторые механизмы, обеспечивающие безопасность продукции животноводства. В частности, внедрили электронную ветеринарную сертификацию. "Переход на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде во ФГИС "Меркурий" стало серьезной помехой для недобросовестных сельхозтоваропроизводителей и позволило существенно снизить фальсификацию как самого сырья, так и готовой продукции животноводства. С 2020 года Минсельхозпродом региона оказывается господдержка производства сельхозпродукции, имеющую ВСД [ветеринарную сопроводительную документацию] в системе "Меркурий", - приводит слова Абдулсуслимова сайт правительства Дагестана.