Эксперты прочат Дальнему Востоку рывок в развитии туристической инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Рынок туристических услуг на Дальнем Востоке летом 2021 года продемонстрировал восстановление после проваленного из-за пандемии коронавируса сезона 2020 года. В Приморье турпоток увеличился более чем вдвое, рост интереса к знаковым туристическим локациям произошел на Камчатке, в Бурятии и в других дальневосточных регионах. Ответом на это становится увеличение числа инвестиционных проектов по созданию новых объектов туристической инфраструктуры и модернизации существующих, сообщили ТАСС в руководстве регионов.

Развитие внутреннего туризма - одна из задач, которые президент России Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. В мае 2020 года вице-премьер правительства России - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.

"По итогам летнего сезона и с начала этого года мы оцениваем [туристический] поток в 1,9 млн человек. За весь прошлый год Приморский край посетили 970 тыс. человек. География туризма значительно расширилась, нас посещали жители Калининграда, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, <...> отмечаем большой поток туристов из Республики Саха (Якутия)", - рассказал ТАСС руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур.

По мнению президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, подобная ситуация характерна для всего Дальнего Востока. И интерес к этой части России растет, и из-за закрытия границ правительство прогнозирует увеличение спроса на внутренние туристические направления среди россиян со всех концов страны. "Сезон 2021 года стал более удачным, чем в прошлом году, когда пандемия буквально парализовала индустрию гостеприимства", - отметил Волков.

Инвесторы спешат на вулканы

На фоне развития внутреннего туризма растет и интерес инвесторов к Дальнему Востоку. По оценке экспертов, появление новых проектов и повышение качества инфраструктуры позволяет рассчитывать на то, что регион станет одним из самых популярных мест для отдыха и совершит рывок в инфраструктурном развитии туриндустрии.

По данным генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Носова, на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток уже реализуется более 200 инвестиционных проектов, связанных с созданием туристской инфраструктуры и сервисов. Их объем превышает 231 млрд рублей. Новые объекты индустрии гостеприимства предполагают создание около 11 тыс. новых рабочих мест. Регионы-лидеры - Приморский край, Камчатка и Сахалин.

На Восточном экономическом форуме, прошедшем в сентябре во Владивостоке, подписали новые соглашения о реализации проектов по созданию туристической инфраструктуры. В частности, во Владивостоке планируется создать парк развлечений и гольф-клуб мирового уровня. О сотрудничестве в рамках этого проекта договорились Корпорация развития Дальнего Востока, корпорация развития Приморского края, инвестиционное агентство Приморского края и компания "Восток Резортс". Речь идет о строительстве первого тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса "Парк Русский" на территории площадью более 50 га и гольф-клуба мирового уровня, в инфраструктуру которого будет включен отель.

На Камчатке началась реализация масштабного проекта по созданию парка "Три вулкана". В границах территории опережающего развития "Камчатка" построят современный многофункциональный туристско-рекреационный комплекс международного уровня. Центральной частью проекта является курорт "Сопка Горячая". Помимо основной деревни предусмотрены 30 км горнолыжных трасс, пять подъемников, сеть эко-лагерей и глэмпингов, соединенных туристическими маршрутами. Одной из главных точек притяжения станет открытая геотермальная лагуна, обустроенная на горячих источниках.

Ряд проектов в области туризма и гостеприимства планируется реализовать в Бурятии. В их числе - строительство гостиницы и инфраструктуры на Байкале, развитие инфраструктуры курорта "Горячинск". На Чукотке планируется создать туристический кластер "Арктическая Ривьера", проект которого включает гостиницу, сервисы по прокату инвентаря, круглогодичный центр наблюдения за морскими животными. На Курилах может появиться всесезонный горный курорт "Итуруп Резорт", причем дополнительным стимулом для развития туризма на островах станет особый преференциальный режим, который создается там по поручению президента России.

"Улучшение качества сервиса и инфраструктуры гостеприимства, расширение географии авиасообщения позволит не только привлечь дополнительный туристический поток, но и сократит сроки окупаемости новых проектов. Кроме того, туризм является основой для развития сервисных бизнесов, емких как по количеству вовлеченных людей, так и по социально-экономическим эффектам", - уверен министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Модернизация авиации

Главным фактором, который продолжает ограничивать рост индустрии в Дальневосточной федеральном округе, остается транспортная и ценовая доступность билетов как для самих дальневосточников, так и для жителей западной части страны. Для привлечения туристов нужно повышать конкуренцию внутри ДФО и иметь альтернативные варианты полетов из Москвы и других регионов, считает Волков. Нужны туристские чартерные программы, позволяющие удешевить стоимость комплексного предложения для отдыхающих.

"Возможно участие авиаперевозок в программе кешбэка, где можно будет, например, вернуть 20% за билет, это позволит сформировать поток туристов из центральной части страны. В свою очередь жители Дальнего Востока смогли бы воспользоваться альтернативной возможностью и посетить курорты Краснодарского края, Северного Кавказа или Крыма. Особенно сейчас, в постпандемийный период, для отдыха в санаториях в межсезонье", - считает эксперт.

Отчасти проблема транспортной доступности решается введением системы плоских тарифов и субсидированием авиаперевозок в города Дальнего Востока. При этом, по словам Щура, дальнейший рост турпотока будет связан с работой единой дальневосточной авиакомпанией "Аврора".

"Важно на начальном этапе дать доступные цены и широкую вариативную маршрутную сеть. Деловой туризм позволит дать хорошую базу для развития индустрии гостеприимства, а далее на эту основу стоит надстраивать и, конечно же, туристические маршруты под запросы граждан", - добавил Волков.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения по созданию авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Рейсы единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе "Авроры", по первым маршрутам и тарифам запустили с 26 июля.

По мнению экспертов, развитие туризма должно также сопровождаться интенсивным строительством аэропортовой инфраструктуры. Новый пассажирский терминал уже построили в Хабаровске. Новые аэровокзалы возводятся в Южно-Сахалинске и на Камчатке.