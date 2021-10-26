В Бурятии количество участников нацпроекта "Производительности труда" выросло до 17

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Количество участников национального проекта "Производительность труда" в Бурятии в 2021 году возросло до 17, в проект вошло в том числе крупнейшее предприятие по производству металлоконструкций в Сибири и на Дальнем Востоке - Улан-Удэстальмост. Об этом сообщили ТАСС в Минэкономики Бурятии.

"Бурятия - первый регион Дальневосточного федерального округа, который присоединился к реализации нацпроекта с 2019 года. Первыми участниками нацпроекта стали девять крупных предприятий-производителей, в 2020 году включились еще пять компаний. В этом году количество участников нацпроекта в регионе выросло до 17", - сообщили в министерстве.

Программы по повышению производительности труда реализуются на таких крупных предприятиях республики, как Улан-Удэнский авиационный завод, входящий в холдинг "Вертолеты России", Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат - это крупнейший производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири, Бурятхлебпром - это ведущий производитель хлебобулочной, сухарной и кондитерской продукции в республике. Также в проекте участвует Улан-Удэнский лопастной завод, специализирующийся на выпуске лопастей несущего винта вертолетов типа Ми-8 и Ми-171.

"Еще одним участником нацпроекта стал Улан-Удэстальмост. В планах завода - ежегодное повышение производительность труда на 10%. Расширенную бесплатную поддержку в течение 2022 года предприятию окажет Федеральный центр компетенций. По таким направлениям, как "Цифровизация и автоматизация", "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", а также "Продажи и маркетинг", - уточнили в министерстве.

В последние годы у ООО "Улан-Удэстальмост" в связи со снижением объема заказов возникли проблемы, около 600 сотрудников могли потерять работу. В 2018 году завод признали банкротом, у него образовались долги несколько десятков млн рублей перед энергетиками. Тогда власти Бурятии и собственник начали работу по выводу предприятия из кризиса, по обеспечению его заказами. В 2020 году Улан-Удэстальмост начал производство металлоконструкций для строящихся в Улан-Удэ по нацпроекту "Демография" Ледового дворца и возводимого за счет федеральных средств третьего моста через реку Уду.

Национальный проект "Производительность труда" утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для пятипроцентного ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Правительством России разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.