"Ираэро" в ноябре возобновит рейс Иркутск - Олекминск и откроет новый рейс в Якутии

ИРКУТСК, 26 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро" с 16 ноября возобновит выполнение рейсов из Иркутска в якутский Олекминск, где с 20 октября после ремонта открылся аэропорт, а также запустит новый рейс: Олекминск - Якутск. Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиакомпании.

"С 16 ноября 2021 года авиакомпания "Ираэро" приступает к выполнению полетов по маршруту Иркутск - Олекминск и Олекминск - Якутск. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолетах Ан-24 вместимостью до 48 пассажиров, обратные рейсы - по тем же дням", - говорится в сообщении.

В Олекминске самолет будет совершать посадку в пути между Иркутском и Якутском, причем на участке Якутск - Олекминск авиакомпания станет выполнять полеты впервые.

Аэропорт Олекминска открылся после ремонта и с 20 октября начал принимать воздушные суда. Реконструкция шла с 2019 года. В частности, вместо грунтовой взлетно-посадочной полосы там появилась бетонная.

Авиакомпания "Ираэро" базируется в Иркутске. Выполняет рейсы более чем в 40 городов России. Также в маршрутную сеть входят города ближнего и дальнего зарубежья.