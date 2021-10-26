Туризм Кубани испытывает дефицит кадров из-за коронавируса и демографического кризиса

СОЧИ, 26 октября. /ТАСС/. Компании Краснодарского края разместили более 5,1 тыс. вакансий в сфере туризма и гостеприимства за сентябрь - октябрь 2021 года, что на 59% больше, чем за тот же период 2020 года. При этом рынок труда испытывает дефицит кадров, это связано с коронавирусом и демографическим кризисом, сообщила ТАСС аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

"За сентябрь - октябрь 2021 года кубанские компании разместили более 5,1 тыс. вакансий в сфере туризма и гостеприимства, что на 59% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 53% больше, чем в сентябре - октябре допандемийного 2019 года", - сообщила собеседница агентства.

Она отметила, что на одну вакансию в сфере туризма и гостеприимства приходится два резюме при комфортном показателе четыре-пять резюме на место. В 2020 году на одну вакансию в сфере туризма и гостеприимства приходилось три резюме.

"Из-за коронавируса и связанных с этим ограничений сократились миграционные потоки - как внешние, так и внутренние (когда сотрудники приезжали на сезонные работы из других регионов). Во-вторых, демографический кризис, о котором мы все так долго лишь слышали, теперь стал нашей реальностью. За последнее десятилетие количество человек в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое - с 12 до 7 млн. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция", - пояснила Кабинова.

Кроме того, подчеркнула аналитик, за последние полтора года увеличилось число вакансий для курьеров и комплектовщиков, поэтому за работника на должность, например, официанта, работодатель конкурирует не только с ресторанами, но и со службами доставки и интернет-магазинов.

Больше всего объявлений размещено в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике и Красной Поляне. Наибольшим спросом пользуются повара и сотрудники кухни, также требуются официанты, бармены и управленцы, уточнила собеседница агентства.