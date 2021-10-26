Робот "Маркер" поможет в создании отечественных беспилотных грузовиков

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Решения, использованные в российском роботе "Маркер", могут быть использованы для создания отечественных беспилотных грузовиков. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника отделения по программным комплексам ГосНИИАС доцент кафедры 806 "Вычислительная математика и программирование" МАИ Борис Вишняков.

"Решения, отработанные на роботизированной платформе "Маркер", могут быть также использованы и для создания беспилотного грузового транспорта", - сообщил он.

По словам Вишнякова, уже сейчас идет обсуждение внедрения автопилота на грузовиках и фурах при перемещении по выделенным полосам отдельных трасс.

Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", стартовавшего в 2018 году. Цель проекта - создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.