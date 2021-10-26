В КЧР ожидают увеличения турпотока до 1,9 млн человек в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 26 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии ожидают, что порядка 1,9 млн туристов посетят регион в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Объем туристского потока ежегодно демонстрирует устойчивый рост, в среднем на 15%. <...> За первое полугодие 2021 года республику посетили около 960 тысяч туристов, а ожидаемый прогноз по туристскому потоку за [этот] год - 1,7 млн человек, в 2022 году - 1,9 млн человек", - отметил Темрезов.

По его словам, в 2018 году поток туристов вырос на 13% по сравнению с 2017 годом и составил 1,3 млн человек, в 2019 году - на 11% и составил 1,5 млн, в 2020 году - на 17% и составил 1,51 млн с учетом приостановления работы курортов во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Мы будем лидерами в индустрии гостеприимства, я уверен. Вот здесь нам и надо работать. Считаю, что курорты Архыз и Домбай должны конкурировать между собой. Пусть на наших курортах предприниматели соревнуются, как это происходит во Франции, в Италии. Здоровая конкуренция, считаю, должна привести к хорошим результатам", - заключил глава региона.

За девять месяцев текущего года Карачаево-Черкесию посетили более 1,4 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".