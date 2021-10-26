В КЧР в 2022 году создадут около 3 тыс. рабочих мест по проекту развития Домбая

ЧЕРКЕССК, 26 октября. /ТАСС/. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера "Домбай" в Карачаево-Черкесии, который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 млн руб., позволит создать в 2022 году около 3 тыс. рабочих мест в регионе. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"C помощью средств инфраструктурного бюджетного кредита планируется реализация инвестиционного проекта "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай". <…> Что для меня самое главное в этом проекте? Это создание около 3 тыс. рабочих мест, смежных, отраслевых, разных. Это мы сделаем уже в следующем году", - отметил глава региона.

По его словам, за счет инфраструктурного кредита планируется построить 1,18 км горнолыжных трасс и реконструировать существующие с расширением с 20 до 60 метров общей протяженностью 16,2 км. Работы планируется провести в 2022-2023 годах. В рамках проекта в 2022-2024 годах также запланировано строительство скоростной канатной дороги гондольного типа протяженностью 2,16 км, жилого дома на 7,5 тыс. кв. м и объектов общественного питания на 207 посадочных мест.

Домбай - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии. Он действует с середины ХХ века, в настоящее время развивается как всесезонный курорт. На его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, работает туристический комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3 200 м над уровнем моря.

За девять месяцев текущего года Карачаево-Черкесию посетили более 1,4 млн туристов, в 2020 году этот показатель составил 1,5 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".