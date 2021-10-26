Темрезов: число работников крупнейшего в КЧР завода по переработке мяса увеличится вдвое

ЧЕРКЕССК, 26 октября. /ТАСС/. Количество работников перерабатывающего завода "Кавказ-мясо" в Карачаево-Черкесии после реконструкции, которая проводится в рамках инвестпроекта агропромышленного холдинга "Дамате", увеличится вдвое. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"На сегодняшний день ведутся работы по бетонированию, возведению стен и перегородок согласно графику. В результате полного ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит 720 тыс. голов в год. <…> На заводе раньше работали 450 человек, сейчас будет работать тысяча", - отметил глава региона.

Темрезов также добавил, что ГК "Дамате" "ориентирован на поддержку личных фермерских овцеводческих хозяйств Карачаево-Черкесии, чтобы у них всегда был гарантированный рынок сбыта".

Работы по реконструкции завода "Кавказ-мясо" в Черкесске начались в сентябре 2020 года. В рамках инвестиционного проекта холдинга "Дамате" планируется модернизировать мощности мясоперерабатывающего завода. Мощность переработки составит 42 тонны продукции в сутки, или 12,6 тыс. тонн в год. На заводе будут производить натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарш и консервированную продукцию, которая будет сертифицирована по стандартам "Халяль" и "Кошер".