Офис "Яндекса" во Владивостоке откроется в 2022 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. "Яндекс" откроет офис во Владивостоке, он начнет работу в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"У "Яндекса" появится новый офис разработки. Он будет находиться во Владивостоке и начнет работу в 2022 году", - говорится в сообщении.

В настоящее время компания ведет переговоры об аренде с площадками. Рассматриваются бизнес-центры с возможностью арендовать помещения общей площадью от 1,5 тыс. квадратных метров.

В компании отметили, что более 150 рабочих мест запланированы к открытию в новом офисе. Кроме разработчиков, в нем будут размещены сотрудники коммерческого офиса "Яндекса" во Владивостоке.

"Яндекс" делают не только в столице. Например, "Авиабилеты" и "Афишу" полностью разрабатывают в Екатеринбурге, а часть команды "Браузера" базируется в Новосибирске. Владивосток - крупный научный центр, здесь много вузов, которые готовят хороших специалистов. Мы давно сотрудничаем с ДВФУ, и в его учебном расписании есть курсы, созданные в "Яндексе", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Яндекса" в России Елены Буниной.