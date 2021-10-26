Объем промышленного производства в Северной Осетии за девять месяцев вырос почти на треть

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 октября. /ТАСС/. Рост промышленного производства в Северной Осетии за девять месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 29,1%, об этом рассказали ТАСС в министерстве промышленности и транспорта региона.

"За девять месяцев 2021 года индекс промышленного производства по Республике Северная Осетия-Алания составил 129,1%, в том числе по добыче полезных ископаемых - 110%, по обрабатывающим производствам - 109,7%", - сообщили в министерстве.

Что касается водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, объемы работ в этих направления за девять месяцев выросли более чем вдвое - в 2,6 раза. "Именно значительный рост в водоснабжении; организации сбора и утилизации отходов в большой степени оказал влияние на индекс производства в целом", - пояснили в министерстве.

А рост в обрабатывающих производствах обусловлен, в частности, четырехкратным увеличением объема производства одежды, а также увеличением в три раза объема производства резиновых и пластмассовых изделий. Кроме того, в республике на 5,2% выросло производство текстильных изделий, на 9% - производство напитков, готовых металлических изделий - на 54,3%, а неметаллической минеральной продукции - на 110,7%.

Индекс производства - показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс производства используется при анализе динамики физического объема продукции. Ранее сообщалось, что объем промпроизводства в Северной Осетии за первое полугодие составил более 50%.