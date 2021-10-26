Почтовые отделения изменят график работы в связи с Днем народного единства

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Отделения "Почты России" изменят график работы в связи с Днем народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"С 30 октября по 7 ноября отделения "Почты России" будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше, кроме отделений с круглосуточным режимом работы. 4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных, а 5 ноября офисы "Почты России" будут принимать клиентов по графику субботы.

При этом, в некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.