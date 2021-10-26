Объем экспорта пищевой продукции Подмосковья вырос почти на четверть за девять месяцев

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей составил объем экспорта пищевой продукции Московской области за девять месяцев 2021 года, это почти на четверть больше аналогичного периода прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Объем экспорта Подмосковной пищевой продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года в денежном выражении составил порядка $1 млрд 113 млн. Это на 23% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

В пресс-службе рассказали, что значительный прирост объема экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется в отношении мясной продукции - всего было экспортировано порядка 84,8 тыс. тонн, что на 46,4% больше показателей 2020 года. "Мясную продукцию мы экспортировали на $240,4 млн, увеличение идет на 146%. Также в денежном выражении, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в отношении консервных мясных изделий - продали на $11,2 млн и прибавили более 58%, масложировой продукции - на более $36 млн, это - 50,7% и детского питания регион экспортировал на порядка $19 млн, то есть на 32% больше", - отметил Воскресенский.

Он добавил, что продукция региона экспортируется в Австрию, Ирландию, Филиппины, Швейцарию, Индонезию и другие страны.